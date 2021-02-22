Парковки в Москве станут бесплатными 22 и 23 февраля

В Москве 22 и 23 февраля парковки для водителей станут бесплатными. Меры будут действовать даже в зоне с повышенным тарифом – 380 рублей в час.

Исключения составят стоянки со шлагбаумом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.