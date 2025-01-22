В столице выбрали "Мисс и Мистера студенчество Москвы"

22 января в столице выбрали обладателей титула "Мисс и Мистер студенчество Москвы". Финал конкурса прошел в формате масштабного гала-концерта, на котором студенты 16 столичных вузов выступили с индивидуальными и совместными номерами. В этом году тематика шоу отсылала зрителей к капсуле времени и отражала концепцию Москвы будущего.

Конкурс проходил в три этапа, которые включали в себя различные состязания. Участники должны были показать свои творческие, интеллектуальные, спортивные и даже кулинарные навыки. По итогам отбора определились 22 финалиста: 11 претенденток на титул "Мисс студенчество Москвы" и 11 конкурсантов в номинации "Мистер студенчество Москвы". Победители будут представлять столицу на федеральном конкурсе.

Что студентам дает участие в этом конкурсе? Как проходил процесс подготовки к выступлениям? Что значит быть московским студентом сегодня? И какие стереотипы о студенческой жизни давно устарели? Об этом и многом другом в ходе прямого эфира узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

