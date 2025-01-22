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Новости

Новости

22 января, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

Мистера и Мисс студенчество выберут в Москве

В доме на Студенческой появились трещины после перепланировки в подвале

Москвичам рассказали о программе развития территорий

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Финал конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы" проходит в столице

"Мой район. Новости": бывшие промзоны в столице превращаются в полноценные жилые кварталы

Пациенты столичных клиник и больниц могут пройти диагностику на новейшем оборудовании

Собянин: оснащаем колледжи Москвы оборудованием для практических работ

В Московском образовательном комплексе "Запад" открылся новый кулинарный полигон практической подготовки. Там организовали семь учебных зон, на их территории имеется демонстрационная студия, ресторан с кухней, а также несколько лабораторий.

Морозная погода в столице продержится всего несколько дней, после чего придет оттепель. По прогнозам синоптиков, в последние дни января потеплеет до 4 градусов, будет идти дождь.

Жертвами телефонных мошенников все чаще становятся школьники. Под видом правоохранителей им предлагают защитить родителей, после чего злоумышленники крадут семейные сбережения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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