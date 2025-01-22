Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

В Московском образовательном комплексе "Запад" открылся новый кулинарный полигон практической подготовки. Там организовали семь учебных зон, на их территории имеется демонстрационная студия, ресторан с кухней, а также несколько лабораторий.

Морозная погода в столице продержится всего несколько дней, после чего придет оттепель. По прогнозам синоптиков, в последние дни января потеплеет до 4 градусов, будет идти дождь.

Жертвами телефонных мошенников все чаще становятся школьники. Под видом правоохранителей им предлагают защитить родителей, после чего злоумышленники крадут семейные сбережения.

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