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22 января, 12:36

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Теперь ты знаешь: тропики в Москве

Теперь ты знаешь: тропики в Москве

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Исследовать джунгли и отдохнуть под пальмами в любое время года можно будет в главном ботаническом саду РАН. Там достраивают самую высокую в Европе фондовую оранжерею, которая ждала открытия с 2015 года.

Этот долгострой станет одним из почти 700 замороженных столичных объектов, получивших вторую жизнь, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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