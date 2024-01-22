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22 января, 16:45

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День строительства и жилищно-коммунального хозяйства организовали на выставке "Россия"

День строительства и жилищно-коммунального хозяйства организовали на выставке "Россия"

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В понедельник, 22 января, на выставке "Россия" прошел "День строительства и жилищно-коммунального хозяйства". На церемонии открытия специалисты рассказали о роли Москвы в российской строительной отрасли – достижения и опыт столицы перенимают другие города страны.

В программу дня включили не только официальные мероприятия, но и развлекательные. Гостям выставки рассказали, как создают здания и необходимую инфраструктуру, какие специалисты создают города. Кроме того, на выставке проходили тематические мастер-классы и викторины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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