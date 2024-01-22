Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 22:30

Город

На территории бывшего завода "МиГ" появятся 25 тысяч рабочих мест

На территории бывшего завода "МиГ" появятся 25 тысяч рабочих мест

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о работе флагманского центра

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 в районе Метрогородок

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Более 70 жилых домов вошли в программу реновации в Метрогородке

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о принципе "врач к пациенту"

Церемония прощания с Юрием Соломиным прошла в Малом театре

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

В результате реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в столице появятся 25 тысяч рабочих мест. Кроме того, на площади почти 60 гектаров построят детские сады, школы, поликлиники, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и офисы.

Кроме того, работы ведутся на бывших промзонах ЗИЛ и Кунцево. В последней под постройку жилых комплексов и офисных зданий отвели 15 гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоАнна МакароваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика