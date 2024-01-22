На территории бывшего завода "МиГ" появятся 25 тысяч рабочих мест

В результате реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в столице появятся 25 тысяч рабочих мест. Кроме того, на площади почти 60 гектаров построят детские сады, школы, поликлиники, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и офисы.

Кроме того, работы ведутся на бывших промзонах ЗИЛ и Кунцево. В последней под постройку жилых комплексов и офисных зданий отвели 15 гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.