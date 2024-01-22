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22 января, 13:45

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В Москве по программе капремонта заменили почти 4 тыс лифтов в 2023 году

В Москве по программе капремонта заменили почти 4 тыс лифтов в 2023 году

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Почти четыре тысячи лифтов заменили в московских домах по программе капитального ремонта в 2023 году. Больше всего работ провели в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. Если в доме несколько лифтов, то ремонт проводят по очереди, чтобы не доставлять местным жителям неудобства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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