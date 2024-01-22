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Новости

22 января, 13:15

Город

Более 500 тыс квадратных метров жилья построят на месте бывшей промзоны ЗИЛ в 2024 году

Более 500 тыс квадратных метров жилья построят на месте бывшей промзоны ЗИЛ в 2024 году

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Москвичам рассказали, что было сделано в период реорганизации бывшей промзоны ЗИЛ

Заброшенные промзоны продолжают активно преображать, что меняет облик города и предоставляет новые возможности горожанам. Так, в 2024 году на месте бывшего завода ЗИЛ в Москве построят более 500 тысяч квадратных метров жилья.

Тем временем общая площадь промзон, которые активно перестраивают, насчитывает более 2,5 тысячи гектаров, что в будущем позволит создать около 675 тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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