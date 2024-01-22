Более 500 тыс квадратных метров жилья построят на месте бывшей промзоны ЗИЛ в 2024 году

Заброшенные промзоны продолжают активно преображать, что меняет облик города и предоставляет новые возможности горожанам. Так, в 2024 году на месте бывшего завода ЗИЛ в Москве построят более 500 тысяч квадратных метров жилья.

Тем временем общая площадь промзон, которые активно перестраивают, насчитывает более 2,5 тысячи гектаров, что в будущем позволит создать около 675 тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.