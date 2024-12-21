21 декабря, 12:30Город
Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 2,9 млн анализов качества воды с начала 2024 года, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
С помощью современных технологий проверяется качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя. Дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работает более 500 автоматических анализаторов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.