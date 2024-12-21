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Новости

21 декабря, 12:30

Город

Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года

Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года

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Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 2,9 млн анализов качества воды с начала 2024 года, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

С помощью современных технологий проверяется качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя. Дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работает более 500 автоматических анализаторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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