Торговые павильоны "Сделано в Москве" появятся в туристических местах столицы

Гости проекта "Зима в Москве" смогут приобрести продукцию столичных производителей. Одежда, детские товары, аксессуары, косметика бренда "Сделано в Москве" появятся в семи популярных туристических местах.

В их число вошли Арбат и Новый Арбат, Тверской бульвар, Кузнецкий мост, улица Рождественка, Болотная площадь и Столешников переулок. Свою продукцию на маркете представят более 500 московских брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

