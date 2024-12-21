21 декабря, 09:15Город
Торговые павильоны "Сделано в Москве" появятся в туристических местах столицы
Гости проекта "Зима в Москве" смогут приобрести продукцию столичных производителей. Одежда, детские товары, аксессуары, косметика бренда "Сделано в Москве" появятся в семи популярных туристических местах.
В их число вошли Арбат и Новый Арбат, Тверской бульвар, Кузнецкий мост, улица Рождественка, Болотная площадь и Столешников переулок. Свою продукцию на маркете представят более 500 московских брендов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.