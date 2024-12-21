Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 09:15

Город

Торговые павильоны "Сделано в Москве" появятся в туристических местах столицы

Торговые павильоны "Сделано в Москве" появятся в туристических местах столицы

В наццентре "Россия" открылась выставка "Наследие для будущего"

Новости часа: Собянин исполнит желания трех детей из ДНР и Москвы

Выставка дизайнерских елей открылась в рамках "Путешествия в Рождество"

Новости часа: еще один речной маршрут появится в Москве

Вечеринка "Гравитация" состоялась под звездным небом на ВДНХ

Новости часа: Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Базовые станции мобильной связи модернизировали в Москве

Стали известны лауреаты конкурса "Московское качество"

"Зима в Москве": в столице открылись новогодние базары

Гости проекта "Зима в Москве" смогут приобрести продукцию столичных производителей. Одежда, детские товары, аксессуары, косметика бренда "Сделано в Москве" появятся в семи популярных туристических местах.

В их число вошли Арбат и Новый Арбат, Тверской бульвар, Кузнецкий мост, улица Рождественка, Болотная площадь и Столешников переулок. Свою продукцию на маркете представят более 500 московских брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика