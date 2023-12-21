Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 20:00

Общество

Новости часа: на востоке Москвы ввели в эксплуатацию 34 дома по программе реновации

Новости часа: на востоке Москвы ввели в эксплуатацию 34 дома по программе реновации

Собянин утвердил план строительства городского вокзала Митьково МЦД-3

Мастер-классы по созданию ледяных скульптур провели в "Музеоне"

"Жизнь в большом городе": итоги. Медицина

Новости часа: Собянин утвердил планировку прилегающей к МЦД-3 территории около реки Яузы

ЦОДД прогнозирует предновогодний рост числа поездок на 22–29 декабря

"Деньги 24": объем инвестиций в экономику столицы составил почти 4 трлн рублей в 2023 году

Выставка по фильмам Гайдая открылась на ВДНХ

Новости часа: три филиала усадьбы Деда Мороза откроют в конце декабря в Москве

До конца года в ТиНАО достроят еще пять школ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На востоке Москвы ввели в эксплуатацию 34 дома по программе реновации. Как отметил заммэра Андрей Бочкарев, это обеспечит жильем около 20 тысяч москвичей.

Погода в Москве в новогоднюю ночь будет близка к климатической норме. В городе ожидаются температура до 9 градусов мороза и легкий снег. Об этом сообщили столичные синоптики.

Движение на двух участках в Басманном районе ограничат на полгода из-за реставрационных работ. Об ограничении движения предупредил Дептранс.

Читайте также
городреновацияобществопогодатранспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика