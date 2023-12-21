Новости часа: на востоке Москвы ввели в эксплуатацию 34 дома по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На востоке Москвы ввели в эксплуатацию 34 дома по программе реновации. Как отметил заммэра Андрей Бочкарев, это обеспечит жильем около 20 тысяч москвичей.

Погода в Москве в новогоднюю ночь будет близка к климатической норме. В городе ожидаются температура до 9 градусов мороза и легкий снег. Об этом сообщили столичные синоптики.

Движение на двух участках в Басманном районе ограничат на полгода из-за реставрационных работ. Об ограничении движения предупредил Дептранс.