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21 декабря, 22:30

Город

Мастер-классы по созданию ледяных скульптур провели в "Музеоне"

Мастер-классы по созданию ледяных скульптур провели в "Музеоне"

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Всю Москву в миниатюре можно будет увидеть на фестивале ледяных скульптур в "Музеоне", который начнется на новогодних выходных. Перед фестивалем на набережной у "Музеона" решили провести мастер-классы, на которых блогеры и актеры театра и кино создавали различные фигуры из льда под руководством специалистов.

Какие фигуры уже получились? Какие ледяные достопримечательности будут на фестивале? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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