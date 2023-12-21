Мастер-классы по созданию ледяных скульптур провели в "Музеоне"

Всю Москву в миниатюре можно будет увидеть на фестивале ледяных скульптур в "Музеоне", который начнется на новогодних выходных. Перед фестивалем на набережной у "Музеона" решили провести мастер-классы, на которых блогеры и актеры театра и кино создавали различные фигуры из льда под руководством специалистов.

Какие фигуры уже получились? Какие ледяные достопримечательности будут на фестивале? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.