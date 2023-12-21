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21 декабря, 12:45

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Ледовые шоу будут показывать на столичном фестивале "Путешествие в Рождество"

Ледовые шоу будут показывать на столичном фестивале "Путешествие в Рождество"

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Ледовые шоу будут показывать на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве. Запланировано более 120 представлений, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Программу подготовили знаменитые фигуристы и чемпионы Олимпийских игр. Зрители увидят лучшие ледовые шоу, представленные на фестивалях прошлых лет, и премьеры. Представления покажут на катке, расположенном на площади Революции, а также на фестивальных площадках в районах Теплый Стан и Марьино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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