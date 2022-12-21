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21 декабря, 18:15

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В Москве наградили победителей творческого конкурса "Про мой район"

В Москве наградили победителей творческого конкурса "Про мой район"

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В Москве наградили победителей конкурса "Про мой район". В этом году он прошел в первый раз.

Участникам – от четырех до 15 лет. Им нужно было выполнить творческое задание в одной из номинаций. Ребята сочиняли и рисовали комиксы, делали красивые фотографии и писали рассказы, рисовали, составляли кроссворды, снимали видеоролики и даже придумывали маршрут для экскурсии по району.

Всего на оценку жюри прислали почти две тысячи работ. Свои награды победители получили из рук знаменитостей. В церемонии приняли участие заммэра Москвы Наталья Сергунина, актер Дмитрий Певцов и журналист Тимофей Баженов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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