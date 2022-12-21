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Новости

21 декабря, 15:45

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Бочкарев заявил, что ледовый дворец в Ясеневе готов более чем на 65%

Бочкарев заявил, что ледовый дворец в Ясеневе готов более чем на 65%

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Ледовый дворец Центр спорта и образования "Самбо-70" построен более чем на 65%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новый ледовый дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс. Он предназначен для проведения тренировок и межрайонных соревнований по фигурному катанию, хоккею. Также там можно будет проводить ледовые шоу и устраивать массовые катания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городстроительствовидеоЕкатерина Фоменко
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