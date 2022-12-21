21 декабря, 15:45Город
Бочкарев заявил, что ледовый дворец в Ясеневе готов более чем на 65%
Ледовый дворец Центр спорта и образования "Самбо-70" построен более чем на 65%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
Новый ледовый дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс. Он предназначен для проведения тренировок и межрайонных соревнований по фигурному катанию, хоккею. Также там можно будет проводить ледовые шоу и устраивать массовые катания.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.