Бочкарев заявил, что ледовый дворец в Ясеневе готов более чем на 65%

Ледовый дворец Центр спорта и образования "Самбо-70" построен более чем на 65%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новый ледовый дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс. Он предназначен для проведения тренировок и межрайонных соревнований по фигурному катанию, хоккею. Также там можно будет проводить ледовые шоу и устраивать массовые катания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.