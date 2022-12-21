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21 декабря, 15:00

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Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на северо-востоке города

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на северо-востоке города

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Красиво, елки-палки". В ней москвичам предлагают отгадать место в разных частях столицы, где установили новогоднюю елку. В этот раз коптер находится на северо-востоке Москвы, напротив парка и у крупной автомагистрали.

Прислать ответ можно в WhatsApp по номеру 8 (926) 266-24-24. Первый правильно угадавший название получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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