Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на северо-востоке города

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Красиво, елки-палки". В ней москвичам предлагают отгадать место в разных частях столицы, где установили новогоднюю елку. В этот раз коптер находится на северо-востоке Москвы, напротив парка и у крупной автомагистрали.

Прислать ответ можно в WhatsApp по номеру 8 (926) 266-24-24. Первый правильно угадавший название получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.