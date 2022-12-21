В столице началась акция "Добрая елка мэра Москвы"

В городских детских больницах проходит благотворительная акция "Добрая елка мэра Москвы". Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дед Мороз и Снегурочка навещают детей, которые в данный момент проходят лечение. Ребятам рассказывают сказки, показывают музыкальные номера, дают мастер-классы. Не обходится и без новогодних подарков.

Например, 21 декабря праздничная программа состоялась в Детской клинической больнице имени Башляевой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.