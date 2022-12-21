Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 декабря, 15:00

Город

В столице началась акция "Добрая елка мэра Москвы"

В столице началась акция "Добрая елка мэра Москвы"

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

Москвичам показали карту заторов на столичных дорогах

Новости часа: москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 декабря

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала Юрловский проезд

Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы

Машина застряла на трамвайных путях на Сходненской улице

Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

"Мой район": водитель автобуса. Восточное Дегунино

Новости часа: в Москве создадут один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров

В городских детских больницах проходит благотворительная акция "Добрая елка мэра Москвы". Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дед Мороз и Снегурочка навещают детей, которые в данный момент проходят лечение. Ребятам рассказывают сказки, показывают музыкальные номера, дают мастер-классы. Не обходится и без новогодних подарков.

Например, 21 декабря праздничная программа состоялась в Детской клинической больнице имени Башляевой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика