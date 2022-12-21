Новости часа: заторы до 9 баллов и ухудшение погоды пообещали в Москве 21 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заторы до 9 баллов и ухудшение погоды пообещали вечером 21 декабря в Москве. Об этом сообщили в ЦОДД.

У "Роскосмоса" на сегодняшний день нет опасений за жизнь экипажа МКС после повреждения радиатора на "Союзе МС-22". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии в России.