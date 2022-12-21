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Новости часа: заторы до 9 баллов и ухудшение погоды пообещали в Москве 21 декабря

Новости часа: заторы до 9 баллов и ухудшение погоды пообещали в Москве 21 декабря

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию более 6 млн кв м жилья

Новости часа: ледяной дождь и гололедицу пообещали в Москве к вечеру 21 декабря

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на северо-востоке города

Дептранс предупредил столичных водителей о вечерних заторах 21 декабря

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 126 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

Более 200 мероприятий пройдет в парках Москвы в канун Нового года

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заторы до 9 баллов и ухудшение погоды пообещали вечером 21 декабря в Москве. Об этом сообщили в ЦОДД.

У "Роскосмоса" на сегодняшний день нет опасений за жизнь экипажа МКС после повреждения радиатора на "Союзе МС-22". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии в России.

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