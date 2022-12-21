С начала года в Москве ввели в эксплуатацию более 6 млн кв м жилья

В Москве с начала 2022 года построили более шести миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в 2022 году, как и годом ранее, столичные строители перевыполнили план по вводу коммерческой и жилой недвижимости. Всего было построено более 12 миллионов "квадратов", на жилье приходится более половины из них. При этом большая часть объектов построена за счет инвесторов, а не на средства бюджета.

Десятки домов в разных районах возвели по программе реновации. Всего с начала года на государственный кадастровый учет поставлено 309 многоэтажек. Это почти на 9% больше, чем за 11 месяцев 2021 года.

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