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Более 200 мероприятий пройдет в парках Москвы в канун Нового года

Более 200 мероприятий пройдет в парках Москвы в канун Нового года

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Парки Москвы пригласили жителей на предновогоднюю программу. С 23 по 30 декабря москвичей и туристов ждут театральные постановки, лекции, квесты и мастер-классы. Всего запланировано более 200 мероприятий.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, праздничные программы проведут десятки городских парков. Например, в пятницу, 23 декабря, в оранжерее музея-заповедника "Царицыно" можно познакомиться с растениями, которые являются символами Нового года в разных странах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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