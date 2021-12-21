Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала улицу Ленинская слобода. Первым правильный ответ прислал телезритель Алексей.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.