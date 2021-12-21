Заторы в столице достигли 8 баллов. Затруднения в движении наблюдаются на Шарикоподшипниковском путепроводе. Также плотный поток сформировался на улице Малая Тульская и на Нижегородской эстакаде.

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