Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Придется сбросить скорость на Третьем транспортном кольце.

Плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.