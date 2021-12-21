Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Придется сбросить скорость на Звенигородском шоссе.

Плотный поток сформировался на проспекте Вернадского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.