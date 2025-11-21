Специалисты приступили к завершению монтажа новогодней арки на Тверской площади в Москве. Форма напоминает фасад театра "Эрмитаж". Высота конструкции – 20 метров, длина – 68 метров, что делает арку самой длинной в Москве. Уже установлены опорные стойки и металлический каркас.

Для подсветки арки используют 35 тысяч светодиодных модулей и неоновую ленту длиной почти 730 метров. Ее крепят по краю конструкции для создания контраста и увеличения масштаба.

