21 ноября, 14:15

Город

Специалисты приступили к завершению монтажа новогодней арки на Тверской площади

Собянин рассказал о строительстве дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Зрители Москвы 24 прислали видео с тренировки по художественной гимнастике

"Деньги 24": продажи квартир резко выросли в Москве в октябре

"Атмосфера": минус 3 градуса ожидается в Москве вечером 21 ноября

Зрительница Москвы 24 показала, как занимается танцами

Москвичи могут сыграть в теннис в комплексе "Марьина Роща"

"Это Москва. Инфраструктура": мусоропроводы

"Мой район. Место встречи": профилактическая медицина в Москве с Дарьей Донцовой

"Это Москва. Люди": "Худруки. Евгений Писарев"

Специалисты приступили к завершению монтажа новогодней арки на Тверской площади в Москве. Форма напоминает фасад театра "Эрмитаж". Высота конструкции – 20 метров, длина – 68 метров, что делает арку самой длинной в Москве. Уже установлены опорные стойки и металлический каркас.

Для подсветки арки используют 35 тысяч светодиодных модулей и неоновую ленту длиной почти 730 метров. Ее крепят по краю конструкции для создания контраста и увеличения масштаба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоРоман КарловНаталия Шкода

