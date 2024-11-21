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21 ноября, 01:45

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Москвичам рассказали, какие фестивали пройдут в рамках проекта "Зима в Москве"

Москвичам рассказали, какие фестивали пройдут в рамках проекта "Зима в Москве"

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Москва готовится к зимним фестивалям. В 2024 году все традиционные мероприятия решили объединить в рамках проекта "Зима в Москве", по всему городу будут работать 1,9 тысячи площадок.

Город уже украшается к празднику: на Пушкинской площади сияют ажурные диадемы, а на Поклонной горе монтируется большой новогодний шар. На Тверском бульваре установлены огромные цифры, символизирующие приближение 2025 года.

В рамках благотворительного проекта "Исполни желание" можно исполнить мечту ребенка. Также будут работать тематические павильоны с товарами от столичных производителей, включая зимнюю одежду, детские игрушки и косметику. Парк Горького зимой превратится в гастроплощадку, а кинопарк "Москино" предложит иммерсивные семейные шоу.

Перед Новым годом откроются елочные базары, а после праздников можно будет правильно утилизировать елку через акцию "Елочный круговорот".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоДарья КрамароваКсения Поликарпова
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