Москвичам рассказали, какие фестивали пройдут в рамках проекта "Зима в Москве"

Москва готовится к зимним фестивалям. В 2024 году все традиционные мероприятия решили объединить в рамках проекта "Зима в Москве", по всему городу будут работать 1,9 тысячи площадок.

Город уже украшается к празднику: на Пушкинской площади сияют ажурные диадемы, а на Поклонной горе монтируется большой новогодний шар. На Тверском бульваре установлены огромные цифры, символизирующие приближение 2025 года.

В рамках благотворительного проекта "Исполни желание" можно исполнить мечту ребенка. Также будут работать тематические павильоны с товарами от столичных производителей, включая зимнюю одежду, детские игрушки и косметику. Парк Горького зимой превратится в гастроплощадку, а кинопарк "Москино" предложит иммерсивные семейные шоу.

Перед Новым годом откроются елочные базары, а после праздников можно будет правильно утилизировать елку через акцию "Елочный круговорот".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.