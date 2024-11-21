Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 07:15

Город

Почти 2 000 площадок будет задействовано в проекте "Зима в Москве"

Почти 2 000 площадок будет задействовано в проекте "Зима в Москве"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Новости часа: реконструкцию трех корпусов Филатовской больницы завершат за два года

В Москве отремонтировали 90 памятников архитектуры

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Новости градостроительного комплекса Москвы

Проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им Филатова

Программа ремонта и реставрации на ВДНХ вышла на завершающий этап

В проекте "Зима в Москве" будет задействовано почти 2 тысячи площадок, на которых пройдут крупнейшие фестивали столицы: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие". Проект, созданный по мотивам "Лето в Москве", охватит все районы города и предложит огромный выбор активностей.

Гостей ждут бесплатные катки, ледовые тренировки и мастер-классы, а также спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом". На многих площадках можно будет принять участие в благотворительности, отправив детям из новых регионов 40 тысяч сладких наборов.

По словам Сергея Собянина, "Зима в Москве" станет не менее увлекательной, чем лето, и подарит много ярких впечатлений. Подробнее о локациях и мероприятиях можно узнать в специальном разделе на сайте mos.ru

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляАлександра Бахтина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика