Почти 2 000 площадок будет задействовано в проекте "Зима в Москве"

В проекте "Зима в Москве" будет задействовано почти 2 тысячи площадок, на которых пройдут крупнейшие фестивали столицы: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие". Проект, созданный по мотивам "Лето в Москве", охватит все районы города и предложит огромный выбор активностей.

Гостей ждут бесплатные катки, ледовые тренировки и мастер-классы, а также спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом". На многих площадках можно будет принять участие в благотворительности, отправив детям из новых регионов 40 тысяч сладких наборов.

По словам Сергея Собянина, "Зима в Москве" станет не менее увлекательной, чем лето, и подарит много ярких впечатлений. Подробнее о локациях и мероприятиях можно узнать в специальном разделе на сайте mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.