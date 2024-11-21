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21 ноября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

164 образовательных учреждения построили в ТиНАО с 2012 года, сообщил Сергей Собянин. До 2029 года там планируется возвести еще больше 90 объектов образования.

"На шести территориях общей площадью 69,3 гектара правообладатели земли и объектов недвижимости создадут жилые и деловые кварталы, где возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди площадок – части бывших промзон Магистральные улицы, Южный порт, Грайвороново. По итогам реорганизации участков создадут более 24,8 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Город предоставит в аренду земельный участок для строительства экологичного промышленного комплекса на юго-востоке столицы. Промкомплекс площадью 47 тысяч квадратных метров возведут рядом с промышленной зоной Руднево.

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