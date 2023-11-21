Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 14:30

Город

Москвичи выкупили у города 29 участков для строительства частных домов за три месяца

Москвичи выкупили у города 29 участков для строительства частных домов за три месяца

Жителям столицы рассказали, как в городе проходит подготовка к зиме и Новому году

Новости часа: Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении поездов МЦД-3 и МЦД-4

Москву начали украшать к Новому году

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории кластера "Ломоносов"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории рядом с парком "Руднево"

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1954 года завершили на юго-западе столицы

Москвичи с июля по сентябрь выкупили у города 29 участков для строительства частных домов за 40% от кадастровой стоимости. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Выкупить арендуемую землю можно, если на ней построены частные жилые дома, оформленные в собственность. Больше всего земельных участков в июле – сентябре 2023 года горожане выкупили на юго-западе столицы – 12 общей площадью 0,83 гектара, а также в ТиНАО – 11, их площадь составила 2,23 гектара.

Читайте также
городвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика