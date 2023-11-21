Москвичи выкупили у города 29 участков для строительства частных домов за три месяца

Москвичи с июля по сентябрь выкупили у города 29 участков для строительства частных домов за 40% от кадастровой стоимости. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Выкупить арендуемую землю можно, если на ней построены частные жилые дома, оформленные в собственность. Больше всего земельных участков в июле – сентябре 2023 года горожане выкупили на юго-западе столицы – 12 общей площадью 0,83 гектара, а также в ТиНАО – 11, их площадь составила 2,23 гектара.