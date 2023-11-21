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21 ноября, 12:45

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Москву украсят тысячи новогодних лампочек и огоньков

Москву украсят тысячи новогодних лампочек и огоньков

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Москву начали декорировать к Новому году. Километры гирлянд развешивают вдоль улиц и проспектов. На площадях устанавливают елки и фигуры сказочных персонажей. Витрины расписывают в узорчатые рисунки – все это создает позитивное настроение у горожан.

Вместе с украшением городских улиц идет и заливка катков. Традиционно каток заработает в самом сердце столицы – на Красной площади, а также на ВДНХ.

В этом году он расположен на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Открытие площадки запланировано на 24 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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