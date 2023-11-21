Строительство объектов по 19 проектам КРТ в Москве начнется в 2024 году

Более 1,5 миллиона квадратных метров жилья построят на территориях бывших промзон Москвы. Работы по 19 проектам комплексного развития территорий (КРТ) начнутся в 2024 году.

Большую часть новостроек возведут по программе реновации. Рядом появятся производственные комплексы и социальные объекты. Земельные участки, отведенные под застройку, расположены в 10 столичных округах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.