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21 ноября, 07:15

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Строительство объектов по 19 проектам КРТ в Москве начнется в 2024 году

Строительство объектов по 19 проектам КРТ в Москве начнется в 2024 году

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Более 1,5 миллиона квадратных метров жилья построят на территориях бывших промзон Москвы. Работы по 19 проектам комплексного развития территорий (КРТ) начнутся в 2024 году.

Большую часть новостроек возведут по программе реновации. Рядом появятся производственные комплексы и социальные объекты. Земельные участки, отведенные под застройку, расположены в 10 столичных округах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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