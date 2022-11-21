Москвичам рассказали, в каком формате пройдет празднование Нового года

Москва уже готовится к Новому году. В этот раз по решению самих москвичей праздник пройдет в другом формате. Город откажется от фейерверков и больших уличных концертов. При этом будет возможность погулять по подсвеченным улицам, сходить на традиционные катки.

Порядка 1,4 тысячи досуговых и спортивных катков будут работать в Москве в этот зимний период. Объекты откроются в каждом административном округе столицы.

Где можно будет увидеть самые масштабные украшения? Когда откроют ледовые площадки? И сколько в новом сезоне будут стоить билеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.