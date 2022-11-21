Лыжные маршруты впервые организуют в нацпарке "Лосиный остров"

Покататься на лыжах в этом году можно будет в национальном парке "Лосиный остров". Там впервые организуют специальные маршруты. Всего будет три трассы для лыжников разного уровня подготовки. Самая длинная – 25 километров. Она стартует от входа на станции МЦК Белокаменная и соединит четыре района Восточного и Северо-Восточного округов Москвы.

Для начинающих трассы короче – на 12 и на три километра. Также в парке установят теплые помещения, где можно будет переодеться, выпить горячий чай и отдохнуть. В данный момент там расчищают территорию, устанавливают информационные стенды, а когда придут морозы, начнут накатывать лыжни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.