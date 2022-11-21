Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:45

Город

Лыжные маршруты впервые организуют в нацпарке "Лосиный остров"

Лыжные маршруты впервые организуют в нацпарке "Лосиный остров"

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Порядка 1,4 тыс катков будут работать в Москве этой зимой

"Мой район. Навигатор": в Раменках достраивают инновационный кластер "Ломоносов"

"Мой район. Навигатор": на Москве-реке запустят электрические трамваи

"Мой район. Навигатор": набережную канала имени Москвы благоустроили

В Москве завершилась реставрация храма на Успенском Вражке

В Москве реализуются цифровые решения во всех строительных процессах – Бочкарев

Новости часа: на Сахалине стартовало оформление выплат для пострадавших из-за взрыва газа

"Мой район. Навигатор": реставрация здания Литературного института им Горького завершилась

Покататься на лыжах в этом году можно будет в национальном парке "Лосиный остров". Там впервые организуют специальные маршруты. Всего будет три трассы для лыжников разного уровня подготовки. Самая длинная – 25 километров. Она стартует от входа на станции МЦК Белокаменная и соединит четыре района Восточного и Северо-Восточного округов Москвы.

Для начинающих трассы короче – на 12 и на три километра. Также в парке установят теплые помещения, где можно будет переодеться, выпить горячий чай и отдохнуть. В данный момент там расчищают территорию, устанавливают информационные стенды, а когда придут морозы, начнут накатывать лыжни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНикита ПименовАнастасия БородинаВиктория Жильцова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика