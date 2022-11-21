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Порядка 1,4 тыс катков будут работать в Москве этой зимой

Порядка 1,4 тыс катков будут работать в Москве этой зимой

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Почти 1 400 катков откроются этой зимой по всей Москве. Ледовые площадки зальют в каждом административном округе столицы. Например, в Южном округе откроются 182 катка. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудники коммунальных служб уже приступили к обустройству ледовых площадок. Большинство катков будут с естественным покрытием. При этом откроются и новые всесезонные объекты. В центре Москвы будут работать два катка на водоемах – Чистых и Патриарших прудах. А самый большой каток столицы откроется на ВДНХ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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