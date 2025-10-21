Форма поиска по сайту

21 октября, 23:45

Семейное пространство с ресторанами появится в ТиНАО

Семейное пространство с ресторанами появится в ТиНАО

Семейное пространство появится в ТиНАО. Это новая концепция отдыха, которая включает рестораны, секции для детей и фитнес для взрослых.

Гендиректор УК "ВЕЛЛМАКС" Наталья Крутько уточнила, что при разработке концепции основной упор делался на семейное посещение. Всего там построят шесть ресторанов, каждый из которых будет со своей направленностью кухни.

Кроме того, для гостей откроют фитнес-клуб, детский клуб, секцию робототехники, а также открытый каток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

