Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Более двух тысяч проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы с начала года.

Свыше 300 безбилетников выявлены в автобусах у станции метро "Выхино" 9 октября. Как напомнили в Дептрансе, штраф за проезд без билета составляет 2 тысячи рублей, оплатить его нужно в течении 60 дней.

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