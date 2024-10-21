21 октября, 10:15Город
Более двух тысяч проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Более двух тысяч проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы с начала года.
Свыше 300 безбилетников выявлены в автобусах у станции метро "Выхино" 9 октября. Как напомнили в Дептрансе, штраф за проезд без билета составляет 2 тысячи рублей, оплатить его нужно в течении 60 дней.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.