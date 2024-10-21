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Новости

21 октября, 10:15

Город

Более двух тысяч проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы

Более двух тысяч проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы

Собянин: более 900 км проводов убрали под землю в рамках проекта "Чистое небо"

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В Москве набирает популярность проект для школьников, посвященный турам по вузам

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Зима длится круглый год для некоторых обитателей Московского зоопарка

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Более 17 млн диагнозов поставили врачи в Москве при помощи ИИ

Системы отопления проверили в автобусах и электробусах перед зимой в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Более двух тысяч проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы с начала года.

Свыше 300 безбилетников выявлены в автобусах у станции метро "Выхино" 9 октября. Как напомнили в Дептрансе, штраф за проезд без билета составляет 2 тысячи рублей, оплатить его нужно в течении 60 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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