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21 октября, 16:15

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Большой светодинамический фонтан в "Царицыне" начали готовить к зиме

Большой светодинамический фонтан в "Царицыне" начали готовить к зиме

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Большой светодинамический фонтан в "Царицыне" начали готовить к зиме. Он занимает почти целый остров и состоит из 800 струй, некоторые из которых могут подниматься на высоту 15 метров.

Данный фонтан является сложной инженерной конструкцией, которая требует особой защиты. Поэтому это единственный фонтан в столице, который каждый год накрывают специальным надувным куполом. Он состоит из восьми секции, каждая из которых весит по 400 килограммов. А для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, который расположен в отдельном помещении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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