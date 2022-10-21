Почти 130 старых домов расселили по программе реновации в Москве в 2022 году

Почти 130 старых домов расселили по программе реновации в Москве. Это данные с начала года, они собраны по всем округам. Большинство зданий – на востоке. Там в новые квартиры переехали жители 22 домов.

Всего с момента запуска программы удалось расселить 273 дома. На месте старых зданий делают стартовые площадки для новостроек, в которых жилье получат следующие участники программы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.