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Три станции северо-восточного участка БКЛ станут пересадочными – Бочкарев

Три станции северо-восточного участка БКЛ станут пересадочными – Бочкарев

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Три станции северо-восточного участка БКЛ станут пересадочными. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, со станции "Сокольники" БКЛ можно будет перейти на одноименную станцию красной ветки. С платформы "Рижская" пассажиры смогут пересесть на Калужско-Рижскую линию.

В свою очередь, на станции "Марьина Роща" БКЛ сделают переход на салатовую ветку. Кроме того, с "Марьиной Рощи" по земле можно будет перейти на будущую одноименную платформу второго Московского центрального диаметра. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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