Две детские поликлиники появились в Кунцеве и Савеловском районе

Еще две детские поликлиники открыли в столице. В новых зданиях в Кунцеве и Савеловском районе медицинскую помощь смогут получать более 22 тысяч маленьких пациентов. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Обе поликлиники организованы и будут работать по общему московского стандарту. Ключевой принцип – удобство. Он предполагает, что наиболее востребованные кабинеты находятся на нижних этажах, менее посещаемые – на верхних. Учреждения оснащены современным оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.