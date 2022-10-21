Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:45

Город

Две детские поликлиники появились в Кунцеве и Савеловском районе

Две детские поликлиники появились в Кунцеве и Савеловском районе

"Утро": общая длина заторов в столице составила 81 километр

"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

В Москве выберут лучшую медсестру первичного звена здравоохранения

"Мой район. Навигатор": московские фонтаны полностью подготовили к зиме

"Мой район. Навигатор": в Москве подготовили к зиме фонтаны

Еще две детские поликлиники открыли в столице. В новых зданиях в Кунцеве и Савеловском районе медицинскую помощь смогут получать более 22 тысяч маленьких пациентов. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Обе поликлиники организованы и будут работать по общему московского стандарту. Ключевой принцип – удобство. Он предполагает, что наиболее востребованные кабинеты находятся на нижних этажах, менее посещаемые – на верхних. Учреждения оснащены современным оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городмедицинавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика