Немерюк рассказал, как будут следить за соблюдением мер в Москве с 28 октября по 7 ноября

19:30
В Москве объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. О том, как будут следить за соблюдением мер в городе в этот период, рассказал заммэра, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Он отметил, что парки будут работать в обычном стандартном режиме без каких-либо ограничений.
"Гулять можно и в парках, и на улицах. В отличие от прошлогодних мер работают и не будут закрыты детские площадки и спортивные площадки", – сказал заммэра.
Немерюк подчеркнул, что будут жестко следить за тем, чтобы исполнялись все пункты указа мэра с 28 октября по 7 ноября.
"Будем использовать и систему видеонаблюдения. Сейчас мы пользуемся и информацией из соцсетей", – сообщил глава департамента торговли и услуг столицы.
Также, по его словам, мобильные группы будут ездить и проверять то, как городские предприятия, коммерческие в том числе, соблюдают требования указа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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