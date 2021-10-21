Москвичам рассказали о работе банков в длинные выходные

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября будут нерабочими для улучшения ситуации с COVID-19. Президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян рассказал о графике работы банков в этот период.

"Каждый банк сам решит для себя, в какой степени он может дистанционно обслуживать своих клиентов, в какой степени может быть для каких-либо операций открыт", – сообщил Тосунян.

Что еще будет открыто во время длинных выходных? Где просто меняют график, а где вовсе приостанавливают работу? И кому заблокируют соцкарту? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.