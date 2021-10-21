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Москва 24

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Общество

15:15

Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

город общество видео Никита Гмыза

В Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается работа всех предприятий и организаций на территории города, кроме тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, которые не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.

Рестораны и кафе будут работать только навынос. Также горожане смогут заказать доставку готовых блюд.
В эти дни не будет ограничена работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что туда запрещен доступ посторонних лиц.

В столице будет приостановлена работа офисов "Мои документы", за исключением предоставления срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Москвичи смогут получить госуслуги в электронном виде.

С 28 октября до 7 ноября включительно в школах и детских садах Москвы объявляются каникулы. Также не будут работать организации дополнительного образования, спортивные школы, кружки и секции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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