Москвичам рассказали, как будут работать городские объекты в длинные выходные

В Москве выходные дни продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19.

В эти дни должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, кроме организаций, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, которые не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.

О том, как и что будет работать, куда нужен QR-код и что с общественным транспортом, – в эфире телеканала Москва 24.