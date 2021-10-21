Москвичам рассказали, как будут работать супермаркеты в период выходных дней

Выходные в России продлятся с 30 октября по 7 ноября. Этот перерыв должен помочь сбить пик очередной волны коронавируса.

Директор по взаимодействию с государственными органами власти компании "Азбука вкуса" Андрей Чурсин рассказал, что магазины будут работать в обычном режиме соблюдения всех необходимых мероприятий и требований Роспотребнадзора.

Также руководитель направления розницы магазина "ВкусВилл" сообщила, что супермаркеты и доставка будут работать в обычном режиме с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности, действующих в период пандемии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.