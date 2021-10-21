Плотный поток сформировался на ТТК

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Плотный поток сформировался на Третьем транспортном кольце.

Придется сбросить скорость на внешней стороне МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.