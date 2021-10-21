Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов.

Плотный поток сформировался на внешней стороне МКАД – от национального парка Лосиный остров до Алтуфьевского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.