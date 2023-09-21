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21 сентября, 22:00

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Праздник в честь Всемирного дня русского единения прошел в Парке Горького

Праздник в честь Всемирного дня русского единения прошел в Парке Горького

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Праздник в честь Всемирного дня русского единения прошел в Парке Горького. Территория фестиваля на время превратилась в мини-городок из полусфер, которые разделяют пространство на тематические зоны.

Для гостей праздника приготовили развлекательные, спортивные и музыкальные площадки. Так, в лектории прошли дискуссии с участием ведущих топ-менеджеров медиасферы и креативных индустрий, популярных блогеров и звездных спикеров. А в мобильной академии контента все желающие могли создать уникальный медиаконтент вместе с блогерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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