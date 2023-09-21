Правительство Москвы сможет определять размер платы за отопление

Москва станет первым городом, где плату за отопление рассчитают по новой формуле. Законопроект уже принят в первом чтении.

Инициатива была разработана по приказу президента РФ. Как сказано в документе, теперь органы власти Москвы будут наделены полномочиями по установлению особенностей определения суммы платы за отопление в домах. Благодаря этим поправкам можно предотвратить рост стоимости по оплате ЖКХ, который связан с годовыми изменениями погодных условий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.