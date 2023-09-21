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21 сентября, 07:30

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Правительство Москвы сможет определять размер платы за отопление

Правительство Москвы сможет определять размер платы за отопление

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Москва станет первым городом, где плату за отопление рассчитают по новой формуле. Законопроект уже принят в первом чтении.

Инициатива была разработана по приказу президента РФ. Как сказано в документе, теперь органы власти Москвы будут наделены полномочиями по установлению особенностей определения суммы платы за отопление в домах. Благодаря этим поправкам можно предотвратить рост стоимости по оплате ЖКХ, который связан с годовыми изменениями погодных условий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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