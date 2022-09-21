Движение по Садовому кольцу и прилегающим к нему улицам закроют 24 сентября

В субботу, 24 сентября, движение по Садовому кольцу и прилегающим к нему улицам временно закроют. В Москве будет проходить осенний мотопарад, которым столичные байкеры по традиции закроют очередной сезон.

Ограничения будут действовать до 15:00. Об этом предупредили в департаменте транспорта Москвы и попросили водителей заранее планировать маршрут для поездок в центр города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.